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        Tokat'ta 2 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

        Tokat'ta 2 kişinin, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 11:21 Güncelleme: 27.05.2024 - 11:21
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        Tokat'ta 2 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor
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        Tokat'ta 2 kişinin, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü bildirildi.

        Alınan bilgiye göre, kentte son bir haftada vücutlarına yapışan keneyi kendileri çıkardıktan sonra rahatsızlanan 2 kişi, Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümüne başvurdu.

        KKKA tanısıyla hastanede tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Bu yıl 1 Ocak-27 Mayıs tarihleri arasında vücuduna kene yapıştığı için Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü ile acil servise 350 kişi başvurdu.

        Bugüne kadar Enfeksiyon Hastalıkları Bölümüne yaklaşık 15 kişinin başvurduğu öğrenildi.

        Bunlardan 2'si ise daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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