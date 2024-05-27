Almus Hükümet Konağı temeli atıldı

Tokat'ın Almus ilçesinde Hükümet Konağı temeli atıldı.

Vali Numan Hatipoğlu, törende yaptığı konuşmada, kamu hizmetlerinin etkin verilmesi anlamında hükümet konaklarının önemine işaret etti.

Almus Hükümet Konağı'nı yenileyeceklerini belirten Hatıpoğlu, "Tokat'ta hükümet konaklarımızın ilçeler bazında büyük bir kısmını yenilemiş olacağız böylelikle. Ben Almus'umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Almuslular burada kamu hizmetinin en güzelini en verimlisini ve en güleryüzlü almasını hak eden bir toplumumuz. Bu anlamda da ilimize ilçemize hayırlı olsun diyorum." dedi.