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        Artova'dan ilk hacı kafilesi yola çıktı

        Tokat'ın Artova ilçesinde 15 kişiden oluşan ilk hacı kafilesi kutsal topraklara uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 15:59 Güncelleme: 27.05.2024 - 15:59
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        Artova'dan ilk hacı kafilesi yola çıktı
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        Tokat'ın Artova ilçesinde 15 kişiden oluşan ilk hacı kafilesi kutsal topraklara uğurlandı.

        Hacı adayları için Yeni Camisi'nde öğlen namazı sonrası uğurlama töreni düzenlendi.

        Cami avlusunda düzenlenen törende konuşan Artova Belediye Başkanı Ali Güner, ilk hac kafilesini dualarla uğurladıklarını ifade ederek, "Arafat'ta dünyanın dört bir tarafından gelen hacılarla orada buluşacak ve bembeyaz ihramlarıyla vakfe yapacak olan hacılarımızı buradan uğurluyoruz." dedi.

        Törenin ardından hacı adayları, aileleri ve yakınlarıyla vedalaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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