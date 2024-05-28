Tokat Turhal Barajı bölgede 43 bin 660 dekar tarım arazisini suya kavuşturacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından inşaatı devam eden Tokat Turhal Barajı'nın 43 bin 660 dekar tarım arazisini suya kavuşturacağı bildirildi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, DSİ, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerinin taşkın risklerine karşı kontrolünü sağlamak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.