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        Tokat Turhal Barajı bölgede 43 bin 660 dekar tarım arazisini suya kavuşturacak

        Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından inşaatı devam eden Tokat Turhal Barajı'nın 43 bin 660 dekar tarım arazisini suya kavuşturacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 13:02 Güncelleme: 28.05.2024 - 13:02
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        Tokat Turhal Barajı bölgede 43 bin 660 dekar tarım arazisini suya kavuşturacak
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        Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından inşaatı devam eden Tokat Turhal Barajı'nın 43 bin 660 dekar tarım arazisini suya kavuşturacağı bildirildi.

        DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, DSİ, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerinin taşkın risklerine karşı kontrolünü sağlamak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Tokat Turhal Barajı'nda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

        Balta, şunları kaydetti:

        "Temelden yüksekliği 121 metre olan barajın tamamlanması ile Turhal ilçe merkezinin 2050 yılına kadar ihtiyacı olan 14,84 hm3 (yılda) su temini sağlanacak olup, 43 bin 660 dekar tarım arazisi suya kavuşacaktır. İşin muhtevasında, baraj gövdesi, batardolar, dolusavak, enerji kırıcı yapı, derivasyon tüneli, enjeksiyon işleri, taş duvar, baraj ulaşım yolu, relokasyon yolu ve sanat yapıları bulunmakta olup, mevcut baraj inşaatında yüzde 94 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Gövde dolgusu ve baraj tesisleri elektrik ve mekanik işleri 2024 yılında tamamlanacaktır. Söz konusu projenin tamamlanması neticesinde, 2024 birim fiyatları ile dekar başına 7 bin 683 TL gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 333 milyon TL katkı ve 1492 kişiye istihdam alanı sağlanması hedeflenmektedir."

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