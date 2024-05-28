Tokat'ta yıldırım isabet eden kişi öldü
Tokat'ın Pazar ilçesinde yıldırım isabet eden kişi yaşamını yitirdi.
Tokat'ın Pazar ilçesinde yıldırım isabet eden kişi yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Üzümören beldesi yaylasında hayvan otlatan eski Yeşildere Mahallesi Muhtarı Mustafa Derin'e (49) yıldırım isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede, Derin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
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