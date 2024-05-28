Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        TOGÜ'de aşçılık programında 2+2 eğitim modeline geçiş yapıldı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) aşçılık programında 2+2 eğitim modeline geçiş yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 17:44 Güncelleme: 28.05.2024 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOGÜ'de aşçılık programında 2+2 eğitim modeline geçiş yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) aşçılık programında 2+2 eğitim modeline geçiş yapıldı.

        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, uygulama, hem eğitim kalitesinin artırılması hem de öğrencilerin sektöre daha donanımlı şekilde hazırlanması amacıyla hayata geçirildi.

        Üniversite aşçılık programında uygulanan yeni sisteme göre birinci sınıfta ilk iki dönem okulda teorik ve uygulamalı eğitim yapılacak.

        İkinci sınıfta ise iki dönem boyunca aşçılık programına bağlı döner sermaye üretim tesisinde "İşletmelerde Mesleki Eğitim" dersi kapsamında program öğretim elemanları ve usta öğreticiler nezaretinde öğrenciler hem eğitim alacak hem de üretime katkı sağlayarak mesleki becerilerini geliştirmiş olacak.

        Programın müfredatı ise sektördeki güncel gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli olarak güncellenecek.

        YÖK'ün ön lisans programları arasında yenilikçi uygulaması olan 2+2 eğitim sistemi ilk olarak TOGÜ'de gerçekleştirilecek.

        Modelin başarılı olması durumunda diğer meslek yüksekokullarına da yayılması planlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstek şarkı cinayetinde istenen ceza belli oldu!
        İstek şarkı cinayetinde istenen ceza belli oldu!
        Kentsel dönüşüm için yol haritası
        Kentsel dönüşüm için yol haritası
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        "Risk primimiz son 4 yılın en düşük seviyesinde"
        "Risk primimiz son 4 yılın en düşük seviyesinde"
        Küfürlü tezahürat için suç duyurusu!
        Küfürlü tezahürat için suç duyurusu!
        Milli voleybolcular business class ile dönecek
        Milli voleybolcular business class ile dönecek
        DSÖ ve UNICEF: Avrupa genelinde kızamık vakaları artıyor
        DSÖ ve UNICEF: Avrupa genelinde kızamık vakaları artıyor
        Kocaeli'de kardeş vahşeti: Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesti
        Kocaeli'de kardeş vahşeti: Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesti
        "Türkiye'den teklifler var"
        "Türkiye'den teklifler var"
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Okulda korku dolu anlar: Veli sınıfı basıp öğretmene saldırdı
        Okulda korku dolu anlar: Veli sınıfı basıp öğretmene saldırdı
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        'Evde Tek Başına' evi satılık!

        Benzer Haberler

        Tokat'ta yıldırım isabet eden kişi öldü
        Tokat'ta yıldırım isabet eden kişi öldü
        Tokat'ta yaylaya yıldırım düştü: 1 ölü
        Tokat'ta yaylaya yıldırım düştü: 1 ölü
        Tokat Turhal Barajı bölgede 43 bin 660 dekar tarım arazisini suya kavuştura...
        Tokat Turhal Barajı bölgede 43 bin 660 dekar tarım arazisini suya kavuştura...
        Artova'dan ilk hacı kafilesi yola çıktı
        Artova'dan ilk hacı kafilesi yola çıktı
        Tokat'ta mobil göç noktası uygulaması tanıtıldı
        Tokat'ta mobil göç noktası uygulaması tanıtıldı
        Kenenin ısırdığı kişiyle temas edenlerin de 14 gün boyunca takip edilmesi ö...
        Kenenin ısırdığı kişiyle temas edenlerin de 14 gün boyunca takip edilmesi ö...