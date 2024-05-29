Almus'ta grup yollarında çalışma yürütülüyor

Almus Kaymakamı Emre Çömen, kış ayları ve sonrasında yağmurdan ötürü grup yollarında oluşan bozulmaları Özel İdare ekiplerinin onardığını belirterek, "Gurbetten Kurban Bayramı'nda gelenler ile köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın daha kaliteli ve güvenli yolculuklarını sağlayabilmek için ekiplerimiz çalışıyor." dedi.

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