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        Tokat'ta yayla yolunda düşen gebe inek ekiplerce kurtarıldı

        Tokat'ın Almus ilçesinde yayla yolunda düşen gebe ineği İlçe Özel İdaresi ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 18:55 Güncelleme: 29.05.2024 - 18:55
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        Tokat'ta yayla yolunda düşen gebe inek ekiplerce kurtarıldı
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        Tokat'ın Almus ilçesinde yayla yolunda düşen gebe ineği İlçe Özel İdaresi ekipleri kurtardı.

        Niksar İlçesi Mahmudiye köyünden Almus ilçesi sınırları içinde bulunan Küçükoba Yaylası'na hayvanları ile giden Hüseyin Doğan'a ait gebe inek su içerken düştü.

        Engebeli arazide ineğini kurtaramayan Doğan, Almus Özel İdare Müdürlüğünden yardım istendi.

        Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu inek kurtarıldı.

        Kurtarılan inek traktöre yüklenerek yaylaya çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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