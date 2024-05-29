Tokat'ta yayla yolunda düşen gebe inek ekiplerce kurtarıldı
Tokat'ın Almus ilçesinde yayla yolunda düşen gebe ineği İlçe Özel İdaresi ekipleri kurtardı.
Tokat'ın Almus ilçesinde yayla yolunda düşen gebe ineği İlçe Özel İdaresi ekipleri kurtardı.
Niksar İlçesi Mahmudiye köyünden Almus ilçesi sınırları içinde bulunan Küçükoba Yaylası'na hayvanları ile giden Hüseyin Doğan'a ait gebe inek su içerken düştü.
Engebeli arazide ineğini kurtaramayan Doğan, Almus Özel İdare Müdürlüğünden yardım istendi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu inek kurtarıldı.
Kurtarılan inek traktöre yüklenerek yaylaya çıkarıldı.
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