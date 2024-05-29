Tokat'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Tokat'ta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına basın açıklamasıyla tepki gösterildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Tokat Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, İsrail aleyhinde slogan attı.

KESK Tokat Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ercan Özel, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası emperyalist güçlerden aldığı destekle insanlık suçu işlemeye devam ettiğini söyledi.

Son olarak İsrail ordusunun, 27 Mayıs sabahı BM gözetimindeki Refah Kampı'nda yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı yerleşkeye yönelik saldırı düzenlediğini belirten Özel, saldırıda onlarca insanın yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını dile getirdi.