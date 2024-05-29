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        Tokat'ın geleneksel kıyafetlerinden oluşan defile düzenlendi

        Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan tarihi Mahperi Hatun Kervansarayı'nda "Maziden Ferdaya Nefha" adlı defile gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 23:11 Güncelleme: 29.05.2024 - 23:11
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        Tokat'ın geleneksel kıyafetlerinden oluşan defile düzenlendi
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        Tokat’ın Pazar ilçesinde bulunan tarihi Mahperi Hatun Kervansarayı'nda "Maziden Ferdaya Nefha" adlı defile gerçekleştirildi.

        Tokat Olgunlaşma Enstitüsünce 18-20. yüzyıl giyim kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla gerçekleştirilen üç yıllık tema çalışmasının ardından Tokat'ın geleneksel kıyafetlerinden oluşan defile düzenlendi.

        Tarihi Mahperi Hatun Kervansarayı'nda yapılan defilede, enstitü atölyelerinde hazırlanan 53 parçadan oluşan koleksiyonu 13 manken beğeniye sundu.

        Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, defilenin ardından yaptığı konuşmada, defilede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Kültürümüzü gelecek nesillerimize aktarmamız lazım. Bunu yeni nesillerin de bilmesi gerekiyor. Bu anlamda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Tokat Olgunlaşma Enstitüsüne çok teşekkür ediyorum. Tarihi mekanda bir defile oldu. Tokat Olgunlaşma Enstitümüzde çalışanlarımızın emekleri ile hazırlanan bir defile izledik." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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