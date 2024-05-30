Tokat'taki silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 14 kişi yakalandı
Tokat'ın Turhal ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığınca Turhal ilçesi ve İstanbul'da silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 14 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 7 tabanca şarjörü, 433 tabanca fişeği, 12 av tüfeği fişeği ve 1 bıçak ele geçirdi.
Jandarma ekipleri, 14 kişiyi gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.