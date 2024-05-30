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        Almus'ta 4-6 yaş Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi

        Tokat'ın Almus ilçesinde İlçe Müftülüğünce 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 14:00 Güncelleme: 30.05.2024 - 14:00
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        Almus'ta 4-6 yaş Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi
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        Tokat'ın Almus ilçesinde İlçe Müftülüğünce 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği düzenlendi.

        Fatıma Tüz Zehra Külliyesi Konferans Salonu'nda 41 öğrencinin katıldığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Etkinliğe Almus Müftü Vekili Erol Güneş, Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal, İlçe Emniyet Amiri Sayim Topçu, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Emre Aybek, öğrenci aileleri ve vatandaşlar katıldı.

        Öğrenciler kurs boyunca öğrendikleri Kur'an sureleri ve hadisişerifleri okudu, program öğrencilerin ilahiler eşliğindeki gösterileri ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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