Almus'ta 4-6 yaş Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi
Tokat'ın Almus ilçesinde İlçe Müftülüğünce 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği düzenlendi.
Tokat'ın Almus ilçesinde İlçe Müftülüğünce 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği düzenlendi.
Fatıma Tüz Zehra Külliyesi Konferans Salonu'nda 41 öğrencinin katıldığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Etkinliğe Almus Müftü Vekili Erol Güneş, Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal, İlçe Emniyet Amiri Sayim Topçu, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Emre Aybek, öğrenci aileleri ve vatandaşlar katıldı.
Öğrenciler kurs boyunca öğrendikleri Kur'an sureleri ve hadisişerifleri okudu, program öğrencilerin ilahiler eşliğindeki gösterileri ile sona erdi.
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