Almus'ta 4-6 yaş Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi

Öğrenciler kurs boyunca öğrendikleri Kur'an sureleri ve hadisişerifleri okudu, program öğrencilerin ilahiler eşliğindeki gösterileri ile sona erdi.

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