TOGÜ Almus Meslek Yüsekokulunda mezuniyet töreni yapıldı

Tören öğrencilerin kep atması ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaymakam Çömen, yaptığı konuşmada, "Öğrencilerimizin yetişmesinde emeği geçen değerli akademisyenlere ve gençlerimizden desteklerini esirgemeyen ailelerine teşekkür ediyorum. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Almus Meslek Yüksekokulu 26. dönem mezuniyet töreninde bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duydum." dedi.

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