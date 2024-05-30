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        Niksar Kaymakamı Çeçen, şehit Uğur Bora anısına yapılan kütüphaneyi açtı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde Kaymakam Ekrem Çeçen, şehit Uğur Bora anısına Yolkonak 75. Yıl İlkokulu bünyesinde hazırlanan kütüphanenin açılışına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 16:27 Güncelleme: 30.05.2024 - 16:29
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        Niksar Kaymakamı Çeçen, şehit Uğur Bora anısına yapılan kütüphaneyi açtı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde Kaymakam Ekrem Çeçen, şehit Uğur Bora anısına Yolkonak 75. Yıl İlkokulu bünyesinde hazırlanan kütüphanenin açılışına katıldı.

        Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Kaymakam Çeçen ve katılımcılar tarafından "Şehit Uğur Bora Kütüphanesi"nin açılışı yapıldı.

        Çeçen, Şehit Uğur Bora Kütüphanesi'nin beldeye hayırlı olmasını dileyerek, "Gelecek nesillerimizin daha bilinçli yetişmesi ve şehidimizin adının yaşaması için açılan kütüphanede emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu vesileyle şehidimiz Uğur Bora ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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