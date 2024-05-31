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        Tokat'ta duvara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 10:48 Güncelleme: 31.05.2024 - 10:48
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        Tokat'ta duvara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        İzzet Keskin (72) idaresindeki 60 NN 044 plakalı otomobil, Serenli beldesinde bir evin bahçesinin duvarına çarptı.

        Kazada araçta bulunan Hacer Şen (69) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Selahattin Şen (71) ve Emine Keskin (64) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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