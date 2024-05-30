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        Tokat'taki silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 13:59 Güncelleme: 30.05.2024 - 13:59
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        Tokat'taki silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığınca Turhal ve İstanbul'da silah ve mühimmat kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

        Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şatıyla serbest bırakıldı.

        Tokat İl Jandarma Komutanlığınca dün Turhal ilçesi ve İstanbul'da silah ve mühimmat kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alınmış, adreslerdeki aramada çok sayıda tabanca ve tüfek ile mühimmat ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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