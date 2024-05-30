Tokat'taki silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Tokat İl Jandarma Komutanlığınca dün Turhal ilçesi ve İstanbul'da silah ve mühimmat kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alınmış, adreslerdeki aramada çok sayıda tabanca ve tüfek ile mühimmat ele geçirilmişti.

İl Jandarma Komutanlığınca Turhal ve İstanbul'da silah ve mühimmat kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

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