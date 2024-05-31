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        TOGÜ'de bahar spor turnuvaları tamamlandı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) düzenlenen bahar spor turnuvaları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 13:42 Güncelleme: 31.05.2024 - 13:42
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        TOGÜ'de bahar spor turnuvaları tamamlandı
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) düzenlenen bahar spor turnuvaları sona erdi.

        TOGÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen bahar spor turnuvalarının ardından spor salonunda dereceye giren takımlara Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, kupa ve madalyalarını verdi.

        Yılmaz, personel ve öğrencilerin sosyal ve sportif anlamda aktif olmalarını istediklerini belirterek, onları sadece akademik anlamda değil, aynı zamanda sosyal ve sportif anlamda da desteklendiğini, etkinliklere önem verildiğini anlattı.

        Personel futbol turnuvasında Ziraat Fakültesi birinci, Personel Daire Başkanlığı ikinci; voleybol turnuvasında Üniversite Hastanesi birinci, Turhal Kampüs ikinci, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı üçüncü; basketbol turnuvasında Tıp Fakültesi birinci, Hukuk Fakültesi ikinci, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı üçüncü oldu.

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