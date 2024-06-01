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        Tokat'ta yangın çıkan ambulansta hasar meydana geldi

        Tokat'ın Niksar ilçesinde ambulansta çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 20:42 Güncelleme: 01.06.2024 - 20:42
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        Tokat'ta yangın çıkan ambulansta hasar meydana geldi
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        Tokat’ın Niksar ilçesinde ambulansta çıkan yangın hasara yol açtı.

        Niksar-Ünye kara yolunda seyir halindeki ambulansın motor kısmında yangın çıktı.

        Sürücü, aracı yol kenarına çekerek Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Söndürülen yangın sonucu ambulansta hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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