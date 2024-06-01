Tokat'ta yangın çıkan ambulansta hasar meydana geldi
Tokat'ın Niksar ilçesinde ambulansta çıkan yangın hasara yol açtı.
Tokat’ın Niksar ilçesinde ambulansta çıkan yangın hasara yol açtı.
Niksar-Ünye kara yolunda seyir halindeki ambulansın motor kısmında yangın çıktı.
Sürücü, aracı yol kenarına çekerek Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Söndürülen yangın sonucu ambulansta hasar meydana geldi.
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