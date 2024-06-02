Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan Berat, yaşadığı korkuyu üzerinden atamadı

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Sulusaray ilçesinde ekmek almaya giderken sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralanan 14 yaşındaki Berat Sunar, üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen hala tedirginlik yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 11:10 Güncelleme: 02.06.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan Berat, yaşadığı korkuyu üzerinden atamadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Sulusaray ilçesinde ekmek almaya giderken sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralanan 14 yaşındaki Berat Sunar, üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen hala tedirginlik yaşıyor.

        İlçe merkezinde yaşayan Berat Sunar, 19 Şubat 2022'de ekmek almak için gittiği fırının yakınlarında sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

        Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Berat, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi'nde ameliyat edildi.

        Hastanede bir hafta tedavi gören Berat, daha sonra taburcu edildi.

        Berat Sunar'ın burnunda saldırı nedeniyle iz kaldı.

        - "Bir yerden köpek çıkacak diye korkuyorum"

        Berat Sunar, AA muhabirine, sahipsiz köpeğin saldırısını 12 yaşındayken yaşadığını söyledi.

        Saldırıda yaralandığını anlatan Sunar, "Bir yerden köpek çıkacak diye korkuyorum. Köpek gördüğümde yanaşmamaya çalışıyorum. Hala köpek görünce çekinme oluyor bende. Küçük kardeşim var, belki onun da başına gelebilir böyle bir olay." dedi.

        Köpek saldırısı sonrası okul hayatının da olumsuz etkilendiğini dile getiren Berat Sunar, şunları kaydetti:

        "Yetkililerden yardım istiyoruz. Devletimiz barınak yapacaktır, buralara (barınak) hayvanları koysunlar. Ben saldırıyı atlattım, belki başkası atlatamayacak. Burnumun üzerindeki iz kalacak. Birçok krem kulandım ama fayda etmedi. Sağdan soldan köpek çıkacak diye korkuyorum. Bir yere tek gitmiyorum."

        Babaanne Sevim Sunar da sahipsiz köpeklerin toplatılmasını isteyerek, "Çoluk çocuğu ısırıyor, öyle olur mu? Çocukta korku kaldı." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Van Gölü Ekspresi'nde kanlı valiz! İçinden parçalanmış ceset çıktı
        Van Gölü Ekspresi'nde kanlı valiz! İçinden parçalanmış ceset çıktı
        1 milyon öğrencinin LGS heyecanı: LGS'de ilk oturum başladı
        1 milyon öğrencinin LGS heyecanı: LGS'de ilk oturum başladı
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemleri başladı
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemleri başladı
        Finale Jose Mourinho ve Fenerbahçe damgası!
        Finale Jose Mourinho ve Fenerbahçe damgası!
        ABD'li Senatörden Netanyahu'ya: Savaş suçlusu
        ABD'li Senatörden Netanyahu'ya: Savaş suçlusu
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        'Organik sinema' fırsat mı?
        'Organik sinema' fırsat mı?
        İsrail basını yazdı: İsrail ile Hamas anlaştı mı?
        İsrail basını yazdı: İsrail ile Hamas anlaştı mı?
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Tarihe geçti
        Tarihe geçti
        'Karakter üzerime yapıştı'
        'Karakter üzerime yapıştı'
        Düzce'de çifte acı
        Düzce'de çifte acı
        15'inci kez en büyük Real Madrid!
        15'inci kez en büyük Real Madrid!
        Mourinho'nun imza tarihi belli oldu!
        Mourinho'nun imza tarihi belli oldu!
        Arda Güler tarihe geçti!
        Arda Güler tarihe geçti!
        Anne ve babalar dikkat
        Anne ve babalar dikkat
        DMM'den kredi kartlarıyla ilgili açıklama
        DMM'den kredi kartlarıyla ilgili açıklama
        Mertens'ten büyük müjde!
        Mertens'ten büyük müjde!
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Milyon dolarlardan vazgeçti

        Benzer Haberler

        Tokat'ta sema gösterisi sunuldu
        Tokat'ta sema gösterisi sunuldu
        Tokat'ta yangın çıkan ambulansta hasar meydana geldi
        Tokat'ta yangın çıkan ambulansta hasar meydana geldi
        Babasından izinsiz aldığı otomobille kanala uçan Umut ve arkadaşı Volkan to...
        Babasından izinsiz aldığı otomobille kanala uçan Umut ve arkadaşı Volkan to...
        14 yaşındaki çocuk, babasından izinsiz aldığı otomobille sulama kanalına uç...
        14 yaşındaki çocuk, babasından izinsiz aldığı otomobille sulama kanalına uç...
        Tokat'ta kullandığı otomobilin sulama kanalına düştüğü kazada 14 yaşındaki...
        Tokat'ta kullandığı otomobilin sulama kanalına düştüğü kazada 14 yaşındaki...
        Tokat'ta bir çocuğu öldürdüğü iddia edilen sanık ilk kez hakim karşısına çı...
        Tokat'ta bir çocuğu öldürdüğü iddia edilen sanık ilk kez hakim karşısına çı...