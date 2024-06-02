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        Tokat'ta kereste ve kontrplak fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan fabrika yangınında hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 17:09 Güncelleme: 02.06.2024 - 17:09
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        Tokat'ta kereste ve kontrplak fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan fabrika yangınında hasar oluştu.

        Hamidiye Mahallesi'nde bulunan kereste ve kontrplak fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını gören vatandaşlar Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

        Yangında fabrikada hasar meydana geldi.

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