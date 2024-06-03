Tokat'ta 1 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

Bu yıl 1 Ocak-3 Haziran tarihleri arasında vücuduna kene yapıştığı için Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü ile acil servise 370 kişi başvurdu.

Alınan bilgiye göre, kentte son bir haftada vücuduna yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan kişi, Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.

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