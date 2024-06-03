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        Tokat'ta 1 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

        Tokat'ta 1 kişinin, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 12:51 Güncelleme: 03.06.2024 - 12:51
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        Tokat'ta 1 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor
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        Tokat'ta 1 kişinin, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü bildirildi.

        Alınan bilgiye göre, kentte son bir haftada vücuduna yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan kişi, Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.

        KKKA tanısıyla hastanede tedavi altına alınan hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Bu yıl 1 Ocak-3 Haziran tarihleri arasında vücuduna kene yapıştığı için Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü ile acil servise 370 kişi başvurdu.

        Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde 20 kişinin tedavisine başlandığı, 3 hastanın Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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