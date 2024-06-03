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        Almus'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri başladı

        Tokat'ın Almus ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 14:53 Güncelleme: 03.06.2024 - 14:53
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        Almus'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri başladı
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        Tokat'ın Almus ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri başladı.

        Almus Kaymakamlığı himayelerinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Almus Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün organizasyonunda düzenlenen etkinlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapıldı.

        Etkinliklere Almus Kaymakamı Emre Çömen, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal, AK Parti İlçe Başkanı Rasim Demirci, CHP İlçe Başkanı Baki Bay, MHP İlçe Başkanı Yıldırım Altundağ, İYİ Parti İlçe Başkanı Yusuf Karaca, ilçe protokolü, Halk Eğitimi Merkezi yönetici ve öğretmenleri, usta öğreticiler, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Sergi açılışı yapıldıktan sonra Kaymakam Emre Çömen ve protokol sergiyi gezerek yapılan işler hakkında kursiyer ve usta öğreticilerden bilgi aldı.

        Kaymakamı Emre Çömen sergiyi gezerken ahşap baskı yaptı. Katılımcılara kursiyerler tarafından lavanta kesesi hediye edildi.Çömen'e kursiyerlerce yapılan Türk Bayrağı hediye edildi.

        Program, Akarçay Şehit Tuncay Yıldız Yatılı Bölge İlköğretim Okulu öğrencilerinin müzik dinletisi ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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