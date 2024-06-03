Tokat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Yunus B. (53) idaresindeki 58 ABZ 644 plakalı otomobil, Topcam Mahallesi Akşemseddin Caddesi'nde Lütfi Ö. (54) yönetimindeki 60 SC 927 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücü Lütfi Ö. ile araçlarda bulunan Bedriye A. (48), Gülbeyaz Ü. (74), Kelime H. (63) ve Aysel M. (56) yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
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