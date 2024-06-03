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        Tokat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 22:03 Güncelleme: 03.06.2024 - 22:03
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        Tokat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Yunus B. (53) idaresindeki 58 ABZ 644 plakalı otomobil, Topcam Mahallesi Akşemseddin Caddesi'nde Lütfi Ö. (54) yönetimindeki 60 SC 927 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Kazada, sürücü Lütfi Ö. ile araçlarda bulunan Bedriye A. (48), Gülbeyaz Ü. (74), Kelime H. (63) ve Aysel M. (56) yaralandı.

        Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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