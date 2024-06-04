Tokat'ta motosiklet sürücülerinin tehlikeli yolculuğu kamerada
Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 kişinin motosikletin üzerine uzanarak trafikteki tehlikeli şekilde seyretmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 kişinin motosikletin üzerine uzanarak trafikteki tehlikeli şekilde seyretmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Henüz kimlikleri öğrenilemeyen 3 sürücü, Turhal-Tokat kara yolunda trafiğin aktığı sırada motosikletin üzerine uzanarak bir süre ilerledi.
Motosikletle tehlikeli hareketler sergileyen sürücülerin bu anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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