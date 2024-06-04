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        Tokat'ta motosiklet sürücülerinin tehlikeli yolculuğu kamerada

        Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 kişinin motosikletin üzerine uzanarak trafikteki tehlikeli şekilde seyretmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 09:19 Güncelleme: 04.06.2024 - 09:19
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        Tokat'ta motosiklet sürücülerinin tehlikeli yolculuğu kamerada
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 kişinin motosikletin üzerine uzanarak trafikteki tehlikeli şekilde seyretmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Henüz kimlikleri öğrenilemeyen 3 sürücü, Turhal-Tokat kara yolunda trafiğin aktığı sırada motosikletin üzerine uzanarak bir süre ilerledi.

        Motosikletle tehlikeli hareketler sergileyen sürücülerin bu anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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