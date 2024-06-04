Tokat'ta uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı
Tokat'ta jandarma ekiplerinin son iki ayda düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.
Tokat'ta jandarma ekiplerinin son iki ayda düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nisan ve mayıs aylarında uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Yakalanan zanlılardan 6'sı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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