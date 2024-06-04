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        Tokat'ta uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

        Tokat'ta jandarma ekiplerinin son iki ayda düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 10:50 Güncelleme: 04.06.2024 - 10:52
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        Tokat'ta uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı
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        Tokat'ta jandarma ekiplerinin son iki ayda düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nisan ve mayıs aylarında uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.

        Operasyonlarda 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Yakalanan zanlılardan 6'sı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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