TOGÜ'de AFAD eğitimi gerçekleştirildi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) AFAD eğitimi gerçekleştirildi.

TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü'nde AFAD Başkanlığının 100 bin arama ve kurtarma personeli hedefi doğrultusunda, teorik ve uygulamalı eğitim başladı.

Bu kapsamda TOGÜ bünyesinde kurulan ve personelden oluşan arama kurtarma ekibine eğitim verildi. Eğitim, İl AFAD Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında önce teorik, ardından TOGÜ kampüs alanında bulunan deprem eğitim alanında uygulama yapıldı.

Eğitimde afet durumunda arama kurtarma ekibinin yapması gerekenler aktarıldı.