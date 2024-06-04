Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        TOGÜ'de AFAD eğitimi gerçekleştirildi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) AFAD eğitimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 12:05 Güncelleme: 04.06.2024 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOGÜ'de AFAD eğitimi gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) AFAD eğitimi gerçekleştirildi.

        TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü'nde AFAD Başkanlığının 100 bin arama ve kurtarma personeli hedefi doğrultusunda, teorik ve uygulamalı eğitim başladı.

        Bu kapsamda TOGÜ bünyesinde kurulan ve personelden oluşan arama kurtarma ekibine eğitim verildi. Eğitim, İl AFAD Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

        Eğitim kapsamında önce teorik, ardından TOGÜ kampüs alanında bulunan deprem eğitim alanında uygulama yapıldı.

        Eğitimde afet durumunda arama kurtarma ekibinin yapması gerekenler aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        El Nino bitti etkisi sürecek (Bu yaz da rekor sıcaklıklar görülecek mi?)
        El Nino bitti etkisi sürecek (Bu yaz da rekor sıcaklıklar görülecek mi?)
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Evde uygulayabileceğiniz basit serinleme yöntemleri
        Evde uygulayabileceğiniz basit serinleme yöntemleri
        Boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi!
        Boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi!
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Nazlı 21 yaşındaydı... Balayında ölüm!
        Nazlı 21 yaşındaydı... Balayında ölüm!
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        Japon otomobillerinde 'güvenlik' skandalı!
        Japon otomobillerinde 'güvenlik' skandalı!
        Yaşı: 17 Suç kaydı: 80 Kesinleşmiş ceza: 174 yıl hapis!
        Yaşı: 17 Suç kaydı: 80 Kesinleşmiş ceza: 174 yıl hapis!
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        Galatasaray'da Oliveira çıkmazı
        Galatasaray'da Oliveira çıkmazı
        Meme kanserinde yeni kan testi! Nüksü erkenden saptayabiliyor
        Meme kanserinde yeni kan testi! Nüksü erkenden saptayabiliyor
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor

        Benzer Haberler

        Tokat'ta uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı
        Tokat'ta uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı
        Tokat'ta motosiklet sürücülerinin tehlikeli yolculuğu kamerada
        Tokat'ta motosiklet sürücülerinin tehlikeli yolculuğu kamerada
        Tokat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Tokat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        TOGÜ'de yeni akademik yılda bir program ve iki bölüme öğrenci alınacak
        TOGÜ'de yeni akademik yılda bir program ve iki bölüme öğrenci alınacak
        Almus'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri başladı
        Almus'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri başladı
        Tokat'ta 1 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor
        Tokat'ta 1 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor