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        Pazar'da narince üzüm bağında teknik inceleme yapıldı

        Tokat'ın Pazar lçesinde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli narince üzüm bağında inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 16:23 Güncelleme: 04.06.2024 - 16:23
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        Pazar'da narince üzüm bağında teknik inceleme yapıldı
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        Tokat'ın Pazar lçesinde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli narince üzüm bağında inceleme yaptı.

        Çayköy'de kurulan narince üzüm bağında inceleme yapan ekipler, bağlarda salkım güvesinin tomurcuk, çiçek, koruk ve olgun taneleri yemek suretiyle oluşturacağı zararlara karşı kimyasal olmayan biyoteknik mücadele başlattı.

        Salkım güvesi zararlısına karşı biyoteknik mücadele ile bağlarda salkım güvesi popülasyonunun düşürülmesi sağlanarak, ilerki yıllarda ilaçsız mücadelenin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

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