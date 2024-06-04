Pazar'da narince üzüm bağında teknik inceleme yapıldı

Çayköy'de kurulan narince üzüm bağında inceleme yapan ekipler, bağlarda salkım güvesinin tomurcuk, çiçek, koruk ve olgun taneleri yemek suretiyle oluşturacağı zararlara karşı kimyasal olmayan biyoteknik mücadele başlattı.

Tokat'ın Pazar lçesinde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli narince üzüm bağında inceleme yaptı.

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