Tokat'ta kentsel arama kurtarma ekibi, arama kurtarma eğitimi aldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde kentsel arama kurtarma ekibine arama kurtarma eğitimi verildi.

Belediye Başkanı Semih Tepebaşı'nın talimatıyla ilçede 13 belediye çalışanının katılımıyla kentsel arama kurtarma ekibi kuruldu.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsü'ndeki arama kurtarma eğitim sahasında AFAD Eğitim Şube Müdürü Eyüp Pekşen ve arama kurtarma teknisyenleri Murat Bal, Mehmet Tanrıverdi ve Mustafa Ozan tarafından ekibe, teorik ve uygulamalı olarak profesyonel arama kurtarma eğitimi verildi.