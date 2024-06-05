Tokat'ta liselilerin atık malzemelerle yaptığı hayvan heykelleri sergilendi

Tokat'ta lise öğrencilerinin atık malzemelerden yaptığı, nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanların heykellerinden oluşan sergi törenle açıldı.

Tokat Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tokat Güzel Sanatlar Lisesi işbirliği ile düzenlenen "Atıktan Sanata Sürdürülebilir Nesiller" adlı sıfır atık sergisinde, öğrencilerin 8 ayda yaptığı bozkır kartalı, kunduz, albino goril gibi 19 hayvanın heykeli yer aldı.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen açılışa katılan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Belediye olarak sıfır atık konusuna önem verdiklerini belirten Yazıcıoğlu, "Tokat Belediyesi olarak, atık piller, bitkisel yağlar, elektronikler, ambalajlar ve ilaçlar gibi tüm değerlendirilebilir atıkların yönetimi için toplama noktaları oluşturuyoruz. Bundan sonraki süreçte de düzenleyeceğimiz eğitimler, kampanyalar ve yarışmalarla farkındalığı artırmaya çalışacağız. Bugün burada, Tokat Belediyesi ve Tokat Güzel Sanatlar Lisesi işbirliğiyle düzenlenen 'Atıktan Sanata Sürdürülebilir Nesiller' sergimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu sergi, tüketim toplumunda geri dönüşümün önemine dikkati çekerken, çevre kirliliği ve iklim değişikliği nedeniyle nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanların korunmasına da vurgu yapmaktadır." dedi.

Sergi için öğretmen ve öğrencilerin yoğun çalıştığına dikkati çeken Yazıcıoğlu, şunları kaydetti: "2 danışman öğretmen ve 50 öğrencinin emeğiyle günlük hayatta atık haline gelen malzemelerden 19 sanat eseri ortaya çıkarılmıştır. Bu eserler, geri dönüşümün ve atıkların tekrar kullanımının önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Tüm birimlerimizde çevreyi, doğayı ve doğal kaynakları koruyan bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyor ve şehrimizde sürdürülebilirliği artırmak için geri dönüşüm noktalarını çoğaltacağımızın, daha çok eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapacağımızın sözünü veriyoruz."