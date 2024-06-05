Tokat'tan kısa kısa

Tokat'ta ve Başçiftlik ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında çevre temizliği ve doğa yürüyüşü yapıldı.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sıfır Atık Koordinatörlüğü tarafından 5 Haziran Çevre Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

TOGÜ Sıfır Atık Koordinatörlüğü, Tokat Belediyesi, TOGÜ SAÇEV, Genç Tema, Genç Yeşilay, Ar-Ge İnovasyon Kulübü iş birliği ile Tokat merkezde bulunan Yunus Emre Parkı'nda çevre temizliği yapıldı. Kulüp üyeleri, Karşıyaka Mahallesi'nde yer alan Tokat Belediyesi Spor Tesisleri çevresinde de çöp topladı.

- Başçiftlik

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Çevre Günü nedeniyle tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu.

Başçiftlik Kaymakam Vekili Serhat Satış, yaptığı konuşmada, ‘"Geleceğimizin teminatı ve yarınlarımızın emanetçileri olan çocuklarımız, bugün nasıl bir doğa ve çevre bilincine sahip olursa, onlar da gelecek nesillere aynı şuurla ve bilinçle çevre ve doğayı korumanın farkındalığını aktaracaktır. " dedi.