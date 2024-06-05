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        Tokat'ta motosikletle akrobatik hareketler yapan 2 kişiye para cezası verildi

        Tokat'ın Turhal ilçesinde trafikte seyrederken motosikletle akrobatik hareketler yaptığı belirlenen 2 kişiye para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 20:20 Güncelleme: 05.06.2024 - 20:20
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        Tokat'ta motosikletle akrobatik hareketler yapan 2 kişiye para cezası verildi
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde trafikte seyrederken motosikletle akrobatik hareketler yaptığı belirlenen 2 kişiye para cezası uygulandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Tokat Emniyet Müdürlüğü tarafından tüm araçlara yönelik denetim ve eğitim faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği aktarıldı.

        Yaz aylarında diğer araçlara olduğu gibi motosiklet ve elektrikli bisikletlere yönelik denetimlerin de artırıldığı belirtilen açıklamada, "1 Nisan 2024'ten günümüze kadar il genelinde 4 bin 677 motosiklet denetlenmiştir. Denetimlerde 2 bin 848 motosiklet sürücüsüne kural ihlali sebebiyle idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca 149 motosiklet trafikten men edilerek otoparklara alınmıştır." ifadesine yer verildi.

        Açıklamada, Turhal sınırlarında motosikletlerle akrobatik hareketler yaptıkları görüntüler 4 Haziran 2024'te sosyal medyada yayımlanan 2 motosikletin tespit edildiğine işaret edilerek, "Araç sahiplerine 3 bin 576 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca sürücüler hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçu nedeniyle adli soruşturma da yürütülecektir." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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