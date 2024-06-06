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        Tokat'ta DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı

        Tokat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak ve Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 14:08 Güncelleme: 06.06.2024 - 14:08
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        Tokat'ta DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı
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        Tokat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak ve Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a para transferleri yaptıkları tespit edilen 2 Iraklı ile 1 Suriyeli, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve terör örgütüne uye olma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Şüpheliler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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