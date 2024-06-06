Tokat'ta DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı

Şüpheliler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a para transferleri yaptıkları tespit edilen 2 Iraklı ile 1 Suriyeli, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve terör örgütüne uye olma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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