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        Tokat'ta sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyelerin altında serinledi

        Hava sıcaklığın 36 dereceyi bulduğu Tokat'ın Erbaa ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, fıskiyelerin altına girerek serinlemeye çalıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 16:36 Güncelleme: 06.06.2024 - 16:36
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        Tokat'ta sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyelerin altında serinledi
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        Hava sıcaklığın 36 dereceyi bulduğu Tokat'ın Erbaa ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, fıskiyelerin altına girerek serinlemeye çalıştı.

        İlçede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle çocuklar, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan fıskiye alanına geldi.

        Burada fıskiyelerden yükselen suyun altına giren çocuklar, hem serinledi hem de eğlendi.

        Çocukların bazılarının kıyafetle bazılarının ise şortla fıskiyenin altına girdiği görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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