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        TOGÜ'de üretilen aşılı asma fidanları üreticilere dağıtıldı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesinde üretilen aşılı asma fidanları dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 16:47 Güncelleme: 06.06.2024 - 16:47
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        TOGÜ'de üretilen aşılı asma fidanları üreticilere dağıtıldı
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesinde üretilen aşılı asma fidanları dağıtıldı.

        Ziraat Fakültesinde Doç. Dr. Adem Yağcı yönetiminde 15 kişilik ekip, aşılı asma fidanı üretimi gerçekleştirdi.

        Tokat Valiliği İl Özel İdaresi tarafından da desteklenen projede 50 bin tüplü aşılı asma fidanı, TOGÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi bahçesinde düzenlenen törenle üreticilere verildi.

        Vali Numan Hatipoğlu, burada yaptığı konuşmada, Tokat'ın tarımsal önemine değinerek, "Ziraat Fakültesi, Tokat tarımına katkı yapmaya devam ediyor. Valilik olarak üniversitemizce yapılacak çalışmaları destekleyeceğiz. Hedefimiz Tokat tarımını daha modern ve daha iyi noktalara taşımak. Tarımda teknolojinin kullanılması önemli. Asma fidanı dağıtımının hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

        TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz da bölgenin tarımsal üretimine katkı sağlamak amacıyla başlatılan projelerin önem taşıdığını dile getirerek, "Tarımsal üretimin artırılması, kaliteli ürün elde edilmesi ve çiftçilerimizin gelir düzeyinin yükseltilmesi için hep birlikte çalışmak, bölgemizi daha güçlü ve sürdürülebilir bir geleceğe taşımak adına büyük bir adım atıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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