TOGÜ'de üretilen aşılı asma fidanları üreticilere dağıtıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesinde üretilen aşılı asma fidanları dağıtıldı.

Ziraat Fakültesinde Doç. Dr. Adem Yağcı yönetiminde 15 kişilik ekip, aşılı asma fidanı üretimi gerçekleştirdi.

Tokat Valiliği İl Özel İdaresi tarafından da desteklenen projede 50 bin tüplü aşılı asma fidanı, TOGÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi bahçesinde düzenlenen törenle üreticilere verildi.

Vali Numan Hatipoğlu, burada yaptığı konuşmada, Tokat'ın tarımsal önemine değinerek, "Ziraat Fakültesi, Tokat tarımına katkı yapmaya devam ediyor. Valilik olarak üniversitemizce yapılacak çalışmaları destekleyeceğiz. Hedefimiz Tokat tarımını daha modern ve daha iyi noktalara taşımak. Tarımda teknolojinin kullanılması önemli. Asma fidanı dağıtımının hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.