Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Selahattin Baylan (76) yönetimindeki 60 TY 469 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Söngüt köyü kavşağında İdris Cılgı (34) idaresindeki 10 DB 406 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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