Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Ambulanslarla ilçedeki hastaneye kaldırılan yaralılar, burada yapılan müdahalenin ardından Tokat'a sevk edildi.

Kazada sürücülerden Kurt ile diğer araçta bulunan Cennet Yılmaz yaralandı.

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