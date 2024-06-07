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        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 10:55 Güncelleme: 07.06.2024 - 10:55
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        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Özcan Kurt yönetimindeki 60 HF 498 plakalı otomobil, Tokat-Yeşilyurt kara yolu Ekinli köyü yakınlarında Cevdet Yılmaz idaresindeki 22 LE 238 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücülerden Kurt ile diğer araçta bulunan Cennet Yılmaz yaralandı.

        Ambulanslarla ilçedeki hastaneye kaldırılan yaralılar, burada yapılan müdahalenin ardından Tokat'a sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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