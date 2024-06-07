Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Özcan Kurt yönetimindeki 60 HF 498 plakalı otomobil, Tokat-Yeşilyurt kara yolu Ekinli köyü yakınlarında Cevdet Yılmaz idaresindeki 22 LE 238 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Kurt ile diğer araçta bulunan Cennet Yılmaz yaralandı.
Ambulanslarla ilçedeki hastaneye kaldırılan yaralılar, burada yapılan müdahalenin ardından Tokat'a sevk edildi.
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