Almus'ta anaokulu yıl sonu etkinliği yapıldı

Kaymakam Çömen, "Yarının büyükleri miniklerimizin eğitimlerindeki ilk etap tamamlandı. Burada aldıkları eğitim bundan sonraki yaşamlarında faydalı olacaktır. Emeği geçen öğretmen ve görevlilere teşekkür ediyorum." dedi.

Programa Kaymakam Emre Çömen, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Uğur Bozacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Yıldız, Almus Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Yusuf Sezer ile öğrenci velileri ve öğretmenler katıldı.

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