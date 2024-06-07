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        Tokat'ta otomobil şarampole devrildi, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 16:13 Güncelleme: 07.06.2024 - 16:13
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        Tokat'ta otomobil şarampole devrildi, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Mecit Görel (46) idaresindeki 06 BFJ 993 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Arzupınar köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Rüşan Görel (57), Suzan Görel (55) ve Yeliz İlhan (27) olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Levent Görel (18) ve Ecrin İlhan (5) ise Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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