Tokat'ta otomobil şarampole devrildi, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Tokat'ın Turhal ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Mecit Görel (46) idaresindeki 06 BFJ 993 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Arzupınar köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Rüşan Görel (57), Suzan Görel (55) ve Yeliz İlhan (27) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Levent Görel (18) ve Ecrin İlhan (5) ise Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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