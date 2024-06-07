Almus'ta hafızlar için icazet töreni yapıldı

Tokat'ın Almus ilçesinde hafızlığını tamamlayanlar için icazet töreni düzenlendi.

Almus Fatıma-Tüz Zehra Külliyesi'nde hafızlık eğitimi alan 17 kız ile Aliyyül Mürteza Külliyesi'nde öğrenim gören 17 erkek hafız için Fatıma-Tüz Zehra Külliyesi konferans salonunda icazet töreni gerçekleştirildi.

Ahmet Duran Kılıç ve Emrah Demir'in Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi tarafından Vesile-i İlim ve Hayrat Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hamdi Güler'in eşi Meliha Güler'e plaket verildi.

Hatipoğlu, burada yaptığı konuşmada, güzel eserlerin hizmete girmesine vesile olan Hamdi Güler ile eşine teşekkür ederek, "Tokat'a ilk atandığımda Kütahya'da çok değerli bir dostum var, bana dedi ki, 'Almus'a gittiğinde bir Hamdi amcam var, onu sana emanet ediyorum'. Şimdi anlıyorum ki bizi Hamdi amcaya emanet etmiş. Kur'an'a hizmet eden, İslam'ı korumuş, son bin yılda İslam'a yapılan her saldırıyı adeta sinesinde hisseden bir millet olarak Kur'an'a en çok hizmeti, dolayısıyla Allah ve Resulüne karşı en fazla sorumluluğu yerine getirmiş olmanın sorumluluğunu taşıyoruz." ifadelerini kullandı.