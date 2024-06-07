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        Almus'ta hafızlar için icazet töreni yapıldı

        Tokat'ın Almus ilçesinde hafızlığını tamamlayanlar için icazet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 16:38 Güncelleme: 07.06.2024 - 16:38
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        Almus'ta hafızlar için icazet töreni yapıldı
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        Tokat'ın Almus ilçesinde hafızlığını tamamlayanlar için icazet töreni düzenlendi.

        Almus Fatıma-Tüz Zehra Külliyesi'nde hafızlık eğitimi alan 17 kız ile Aliyyül Mürteza Külliyesi'nde öğrenim gören 17 erkek hafız için Fatıma-Tüz Zehra Külliyesi konferans salonunda icazet töreni gerçekleştirildi.

        Ahmet Duran Kılıç ve Emrah Demir'in Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi tarafından Vesile-i İlim ve Hayrat Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hamdi Güler'in eşi Meliha Güler'e plaket verildi.

        Hatipoğlu, burada yaptığı konuşmada, güzel eserlerin hizmete girmesine vesile olan Hamdi Güler ile eşine teşekkür ederek, "Tokat'a ilk atandığımda Kütahya'da çok değerli bir dostum var, bana dedi ki, 'Almus'a gittiğinde bir Hamdi amcam var, onu sana emanet ediyorum'. Şimdi anlıyorum ki bizi Hamdi amcaya emanet etmiş. Kur'an'a hizmet eden, İslam'ı korumuş, son bin yılda İslam'a yapılan her saldırıyı adeta sinesinde hisseden bir millet olarak Kur'an'a en çok hizmeti, dolayısıyla Allah ve Resulüne karşı en fazla sorumluluğu yerine getirmiş olmanın sorumluluğunu taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan da Almus'a iki külliyeyi kazandıran Hamdi Güler'e teşekkür ederek, "Çok değerli Erzurum Valimiz Mustafa Çiftçi, daha evvel hafızlık yarışmasında birinci olmuş bir valimiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, 80 yıldır kapalı olan ve geçtiğimiz yıllarda yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde yapılacak hafızlık icazet törenine katılacak. Devlet erkanı bir icazet törenine iştirak edecek. Bunları ben çok anlamlı buluyorum." dedi.

        Hafızların, Reisül Kurra Mustafa Demirkan gözetiminde Kur'an-ı Kerim okumalarından sonra yapılan dua ile hafızlara icazetleri verildi.

        Kız hafızların taç giymesinden sonra ikram ile sona eren programa Diyanet İşleri Başkanlığı Program ve Materyal Geliştirme Daire Başkanı Muammer Şahin, Tokat Müftüsü Esat Yapıcı, Vesile-i İlim ve Hayrat Vakfı Başkanı Hamdi Güler ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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