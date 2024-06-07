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        Başçiftlik'te "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri başladı

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 16:40 Güncelleme: 07.06.2024 - 16:40
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        Başçiftlik'te "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri başladı
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri başladı.

        Başçiftlik İlkokulu bahçesinde açılan sergide Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca yaptığı el emeği göz nuru eserler sergilendi.

        Programda öğrenciler tarafından piyano dinletisi ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

        Sergiye Kaymakam Serhat Satış, Belediye Başkanı Şaban Bolat, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Muharrem Er, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevdet Avşar ile öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

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