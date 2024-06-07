Başçiftlik'te "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri başladı

Sergiye Kaymakam Serhat Satış, Belediye Başkanı Şaban Bolat, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Muharrem Er, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevdet Avşar ile öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Programda öğrenciler tarafından piyano dinletisi ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

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