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        Tokat'ta polise yumruk atan hastaya kasten yaralamadan soruşturma açıldı

        Tokat'ta polis memuruna yumruklu saldırıda bulunan hastaya, kasten yaralama suçundan tahkikat başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 23:59 Güncelleme: 07.06.2024 - 23:59
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        Tokat'ta polise yumruk atan hastaya kasten yaralamadan soruşturma açıldı
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        Tokat'ta polis memuruna yumruklu saldırıda bulunan hastaya, kasten yaralama suçundan tahkikat başlatıldı.

        Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün Tokat Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayla ilgili şu ifadelere yer verildi:

        "Dr. Cevdet Aykan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören hasta Y.C.T. bugün saat 14.15 sıralarında görevliler eşliğinde Tokat Devlet Hastanesi Nöroloji Polikliniğine getirildi. Y.C.T. hastaneden tedavi çıkışı sırasında 'polisleri sevmem' diyerek İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nde çalışan Polis Memuru H.K.'nın suratına yumruk atmıştır. Burnu kırılan polis memuru aynı hastanede tedavi altına alınmıştır."

        Y.C.T. hakkında kasten yaralama suçundan tahkikat başlatıldığı da bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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