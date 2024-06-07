Tokat'ta polise yumruk atan hastaya kasten yaralamadan soruşturma açıldı

Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün Tokat Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayla ilgili şu ifadelere yer verildi:

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