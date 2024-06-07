Tokat'ta polise yumruk atan hastaya kasten yaralamadan soruşturma açıldı
Tokat'ta polis memuruna yumruklu saldırıda bulunan hastaya, kasten yaralama suçundan tahkikat başlatıldı.
Tokat'ta polis memuruna yumruklu saldırıda bulunan hastaya, kasten yaralama suçundan tahkikat başlatıldı.
Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün Tokat Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayla ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Dr. Cevdet Aykan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören hasta Y.C.T. bugün saat 14.15 sıralarında görevliler eşliğinde Tokat Devlet Hastanesi Nöroloji Polikliniğine getirildi. Y.C.T. hastaneden tedavi çıkışı sırasında 'polisleri sevmem' diyerek İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nde çalışan Polis Memuru H.K.'nın suratına yumruk atmıştır. Burnu kırılan polis memuru aynı hastanede tedavi altına alınmıştır."
Y.C.T. hakkında kasten yaralama suçundan tahkikat başlatıldığı da bildirildi.
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