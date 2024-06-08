Tokat'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Mevlüt Y. idaresindeki 60 AAE 492 plakalı otomobil, Erbaa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yakınlarında önce Serdal G'nin kullandığı 05 AH 558 plakalı kamyona, ardından yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki Ensar Ö. ve Hayri Ş. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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