Tokat'ta çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
Tokat'ın Erbaa ilçesinde yangın çıkan 2 katlı ahşap ev zarar gördü.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde yangın çıkan 2 katlı ahşap ev zarar gördü.
Üzümlü köyünde Hasan Eraslan'a ait evin odunluğunda çıkan yangın, bitişikteki iki katlı eve sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
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