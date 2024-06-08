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        Tokat'ta çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde yangın çıkan 2 katlı ahşap ev zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 14:14 Güncelleme: 08.06.2024 - 14:14
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        Tokat'ta çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde yangın çıkan 2 katlı ahşap ev zarar gördü.

        Üzümlü köyünde Hasan Eraslan'a ait evin odunluğunda çıkan yangın, bitişikteki iki katlı eve sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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