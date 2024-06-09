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        Tokat'ta odunla darbedilen köy muhtarı hastanede tedavi altına alındı

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde darbedilen köy muhtarı hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 17:18 Güncelleme: 09.06.2024 - 17:18
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        Tokat'ta odunla darbedilen köy muhtarı hastanede tedavi altına alındı
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        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde darbedilen köy muhtarı hastanede tedavi altına alındı.

        İlçeye bağlı Umurca köyünde yürütülen içme suyu şebeke hattı çalışmaları sırasında köy muhtarı Osman Çiçek (77), traktör üzerindeyken odunla saldırıya uğradı.

        Saldırı sonucu başından yaralanan ve kolu kırılan Çiçek, ilk olarak Reşadiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çiçek, durumunun ciddiyeti nedeniyle Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Ortopedi bölümünde tedavisi süren muhtar Osman Çiçek, AA muhabirine, 1977 yılında muhtar seçildiğini söyledi.

        Köyünde 47 yıldır aralıksız muhtarlığı sürdürdüğünü belirten Çiçek, "Başıma hiç böyle bir olay gelmedi. Böyle durumla karşılaşmadım. Komşum benden memnun. Ben de köyümden memnunum. Hizmet etmeye devam edeceğim." dedi.

        Çiçek, yaşadıklarını ise şöyle anlattı:

        "Köyümüzde içme suyu ile ilgili çalışmamız vardı. İçme suyu ile ilgili bir karar aldı köylü. Üç kilometreden su getiriyorduk. Toplantıda, çalışmaya gelmeyenler para verecek dediler, 30-40 kişi vardı. Bunların da bir kısmı geldi çalışmaya. Yukarı mahalleye gittim. Köyümüzün bekçisi var. Bekçimiz para istemeye gitti. Daha para istemeden benim kafama odunla vurdular. Motordan aşağıya düştüm. Koluma vurdu, beni perişan etti. Bana vuran şahsı tanıyorum. Benimle ayn köyden. Beni taksi ile Reşadiye'ye getirdiler. Jandarma ifademi aldı. Şahıslardan davacı olduk."

        Darbedilen muhtarın şikayetçi olduğu 2 kişinin jandarma tarafından gözaltına alındığı, işlemlerinin ardından serbest bırakıldıkları, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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