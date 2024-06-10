GÜNCELLEME - Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatipoğlu, "Tokat, Almus, Reşadiye ve Erbaa orman ekiplerimizi sevk ettik. Polis ve jandarmamızın da yer aldığı 200 kişilik ekibimiz 10 arazöz ile çalışıyorlar. İlçe belediyelerimiz de destek veriyor. Ekiplerimizin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı." dedi.

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