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        GÜNCELLEME - Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 16:50 Güncelleme: 10.06.2024 - 16:50
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        GÜNCELLEME - Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Ustahasan köyünde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

        Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, Ustahasan köyünde öğleden sonra yangının çıktığını söyledi.

        Hatipoğlu, "Tokat, Almus, Reşadiye ve Erbaa orman ekiplerimizi sevk ettik. Polis ve jandarmamızın da yer aldığı 200 kişilik ekibimiz 10 arazöz ile çalışıyorlar. İlçe belediyelerimiz de destek veriyor. Ekiplerimizin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı." dedi.

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