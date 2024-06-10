Tokat'ta kereste ve kontrplak fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan fabrika yangınında hasar oluştu.
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan fabrika yangınında hasar oluştu.
Hamidiye Mahallesi'nde bulunan kereste ve kontrplak fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.
Yangında fabrikada hasar meydana geldi.
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