Tokat'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
D.A. idaresindeki 60 ADC 487 plakalı traktör, Niksar-Ünye kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan aşağı düştü.
Kazada yaralanan traktör sürücüsü, ambulansla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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