Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 19:23 Güncelleme: 11.06.2024 - 19:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        D.A. idaresindeki 60 ADC 487 plakalı traktör, Niksar-Ünye kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan aşağı düştü.

        Kazada yaralanan traktör sürücüsü, ambulansla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Galatasaray'da hedef ManU'nun yıldızı
        Galatasaray'da hedef ManU'nun yıldızı
        14 yaşındaki Burak, 294 personele aranıyor
        14 yaşındaki Burak, 294 personele aranıyor
        Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
        Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
        Dijital bankanın farkı ne?
        Dijital bankanın farkı ne?
        11 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        11 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Galatasaray, Oğuz için teklifini yaptı!
        Galatasaray, Oğuz için teklifini yaptı!
        İşte Rafa Silva gerçekleri!
        İşte Rafa Silva gerçekleri!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Bakan Şimşek, Dünya Bankası Başkanı ile bir araya geldi
        Bakan Şimşek, Dünya Bankası Başkanı ile bir araya geldi
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Paulista'da işlem tamam!
        Paulista'da işlem tamam!
        İngiliz Başbakan'dan itiraf: Kör değilim
        İngiliz Başbakan'dan itiraf: Kör değilim
        Çinli elektriklilere ek vergi geliyor
        Çinli elektriklilere ek vergi geliyor
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"

        Benzer Haberler

        Tokat'ta 3 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor
        Tokat'ta 3 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor
        Tokat'ta ortaokulda İngilizce resim sergisi açıldı
        Tokat'ta ortaokulda İngilizce resim sergisi açıldı
        Tokat'ta kereste ve kontrplak fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Tokat'ta kereste ve kontrplak fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Tokat'ta orman yangını
        Tokat'ta orman yangını
        GÜNCELLEME - Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
        Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor