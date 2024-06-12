Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Sinop'taki trafik kazasında ölen Dr. Yazlak'ın cenazesi Tokat'ta defnedildi

        Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren doktorlardan Mehmet Turan Yazlak'ın cenazesi, Tokat'ın Zile ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 14:06 Güncelleme: 12.06.2024 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'taki trafik kazasında ölen Dr. Yazlak'ın cenazesi Tokat'ta defnedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren doktorlardan Mehmet Turan Yazlak'ın cenazesi, Tokat'ın Zile ilçesinde toprağa verildi.

        Yazlak'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Zile Devlet Hastanesi morgundan alınarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önündeki alana getirildi.

        Burada helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Yazlak'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında defnedildi.

        Cenaze namazına Yazlak'ın babası Battal ve annesi Nihan Yazlak'ın yanı sıra Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük ve vatandaşlar katıldı.

        Sinop-Boyabat kara yolunun 15. kilometresinde dün sağlık personelinin bulunduğu hafif ticari araç ile otomobil çarpışmış, kazada 2'si doktor 4 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadının hayatını kabusa çevirdi: "Bana ne polis ne savcı bir şey yapamaz arkam sağlam"
        Genç kadının hayatını kabusa çevirdi: "Bana ne polis ne savcı bir şey yapamaz arkam sağlam"
        Savcılıktan Samast için zaman aşımı talebi!
        Savcılıktan Samast için zaman aşımı talebi!
        "İlk saldırıyı engelledim, ikincisinde annemi öldürdü!"
        "İlk saldırıyı engelledim, ikincisinde annemi öldürdü!"
        Biden yine gündem oldu: Bu sefer dondu kaldı!
        Biden yine gündem oldu: Bu sefer dondu kaldı!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        22 yaşındaydı! Döve döve öldürmüşler!
        22 yaşındaydı! Döve döve öldürmüşler!
        Gündem oldu
        Gündem oldu
        Cezası 10 bin lira
        Cezası 10 bin lira
        Dünyada en uzun isme sahip 5 yer!
        Dünyada en uzun isme sahip 5 yer!
        Ara Güler filmine bakanlık desteği
        Ara Güler filmine bakanlık desteği
        Gözyaşlarına boğuldu: Meteliksizim!
        Gözyaşlarına boğuldu: Meteliksizim!
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        80 yaşında evinde katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        80 yaşında evinde katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Kentsel dönüşüm çalışmasında sağlam bina hasar gördü!
        Kentsel dönüşüm çalışmasında sağlam bina hasar gördü!
        WSJ: Musk'ın SpaceX'teki kadınlarla alışılmadık ilişkileri var
        WSJ: Musk'ın SpaceX'teki kadınlarla alışılmadık ilişkileri var
        Apple'da yapay zeka rekoru
        Apple'da yapay zeka rekoru
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"

        Benzer Haberler

        Tokat'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Tokat'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Tokat'ta 3 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor
        Tokat'ta 3 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor
        Tokat'ta ortaokulda İngilizce resim sergisi açıldı
        Tokat'ta ortaokulda İngilizce resim sergisi açıldı
        Tokat'ta kereste ve kontrplak fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Tokat'ta kereste ve kontrplak fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Tokat'ta orman yangını
        Tokat'ta orman yangını
        GÜNCELLEME - Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı