Sinop'taki trafik kazasında ölen Dr. Yazlak'ın cenazesi Tokat'ta defnedildi

Sinop-Boyabat kara yolunun 15. kilometresinde dün sağlık personelinin bulunduğu hafif ticari araç ile otomobil çarpışmış, kazada 2'si doktor 4 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Cenaze namazına Yazlak'ın babası Battal ve annesi Nihan Yazlak'ın yanı sıra Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük ve vatandaşlar katıldı.

Burada helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Yazlak'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında defnedildi.

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