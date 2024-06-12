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        Tokat Valisi Hatipoğlu, trafik uygulmasına katıldı

        Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Turhal ilçesinde trafik uygulamasına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 16:56 Güncelleme: 12.06.2024 - 16:56
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        Tokat Valisi Hatipoğlu, trafik uygulmasına katıldı
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        Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Turhal ilçesinde trafik uygulamasına katıldı.

        Vali Hatipoğlu, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve İl Jandarma Komutanı Sabri Küyük ile Kurban Bayramı'nın huzurlu ve güvenli şekilde geçirilmesini sağlamak amacıyla Turhal'da yapılan trafik denetimine katıldı.

        Sürücülere trafik kurallarını hatırlatarak iyi bayramlar dileyen Hatipoğlu, "Bayram tatili dolayısıyla yolculuklar başladı. Biz de tedbirlerimizi aldık. Turhal Bölge Trafik İstasyonu önünde hem vatandaşlarımızla bayramlaşıyoruz hem de ekiplerimizle bir araya geldik." dedi.

        Tokat sınırları içinde emniyet ve jandarma olmak üzere 505 trafik personeliyle bayram süresince 24 saat esasına göre çalışmalarını gerçekleştireceklerini anlatan Hatipoğlu, şöyle konuştu:

        "Dijital, görsel ve afişlerle bilgilendirme yapacağız. Vatandaşlarımızın bayramda ailelerine huzurlu şekilde ulaşabilmeleri için tedbirlerimizi aldık. Niksar Bölge Trafik Denetleme İstasyonumuzda yaşam tüneli de dahil olmak üzere çalışmaları kesintisiz sürdüreceğiz. Önceki dönemlerde kazalar olmuş noktalarda trafik ekiplerimiz çalışmalarını sürdürecek. Dinlenme istasyonlarında çalışmalarımız aynı şekilde sürecek. Bayramın ülkemize hayırlar getirmesini dilerken, vatandaşlarımızın mümkün olduğunca trafik hassasiyetine uyarak, emniyet kemerine, molalara dikkat ederek uzun yola devam etmelerini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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