Tokat Valisi Hatipoğlu, trafik uygulmasına katıldı

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Turhal ilçesinde trafik uygulamasına katıldı.

Vali Hatipoğlu, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve İl Jandarma Komutanı Sabri Küyük ile Kurban Bayramı'nın huzurlu ve güvenli şekilde geçirilmesini sağlamak amacıyla Turhal'da yapılan trafik denetimine katıldı.

Sürücülere trafik kurallarını hatırlatarak iyi bayramlar dileyen Hatipoğlu, "Bayram tatili dolayısıyla yolculuklar başladı. Biz de tedbirlerimizi aldık. Turhal Bölge Trafik İstasyonu önünde hem vatandaşlarımızla bayramlaşıyoruz hem de ekiplerimizle bir araya geldik." dedi.