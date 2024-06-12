TOGÜ'de afet eğitimlerinin ikincisi yapıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) afet eğitimlerinin ikincisi gerçekleştirildi.

TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü'nde AFAD Başkanlığının 100 bin arama ve kurtarma personeli hedefi doğrultusunda teorik ve uygulamalı eğitimlerin ikincisi yapıldı.

Tokat İl AFAD Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitime akademik ve idari personelden oluşan gönüllü arama ve kurtarma ekibi katıldı.

Eğitimler kapsamında öncelikle teorik, sonrasında deprem eğitim alanında uygulama yapıldı.

Teorik ve uygulamalı eğitimlerde afet durumunda arama kurtarma ekibinin yapması gerekenler ayrıntılarıyla aktarıldı.